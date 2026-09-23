Paula Roman Berrospe Agencia Reforma

MONTERREY, NL: En el primer semestre del año, Canadá importó 8 mil 566 toneladas de carne de res de México, un aumento anual de 13.3% asociado a que los importadores prefirieron proveedores alternativos a los estadounidenses, cuyos productos se ubican en precios récord debido a la escasez de ganado que enfrenta EU, reportó el USDA.

Si bien EU se mantuvo como el principal proveedor extranjero de proteína bovina para Canadá, sus exportaciones a territorio canadiense cayeron 16.6% anual en el periodo, a 48 mil 395 toneladas, de acuerdo con un informe de la Oficina en Ottawa del Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés).

Este fenómeno benefició a las demás naciones exportadoras, principalmente a Brasil, que colocó 169.4% más carne de res en el mercado canadiense a tasa anual, alcanzando 17 mil 716 toneladas, siendo el país con el alza más elevada, indicó Alexandrea Watters, analista del USDA.

También resultaron favorecidos Australia y Nueva Zelanda, con aumentos anuales de 61.2% y 18.0%, respectivamente, además de México, que ante el cierre de la frontera estadounidense a su ganado en pie se vio obligado a procesar más becerros y aprovechó esa oferta para exportarla.

Aunque EU ya recibe reses mexicanas, Watters pronosticó que al cierre de año los altos precios de res estadounidense podrían seguir sin dar tregua, por lo que la bonanza exportadora para engordas y empacadoras de México seguiría y, por ende, la tendencia de importaciones por parte de Canadá sería similar a la del primer trimestre del año.

La analista consideró que las tensiones políticas entre EU y Canadá también están favoreciendo que los consumidores canadienses eviten adquirir carne estadounidense.

«Con la interrupción de las exportaciones de ganado vivo a EU debido al gusano barrenador, México ha experimentado un mayor procesamiento nacional, esto ha significado un cambio hacia la exportación de más carne de res en lugar de ganado de engorda», apuntó Watters.

«A medida que la frontera entre México y EU se reabre al ganado vivo, será interesante ver si se mantienen los volúmenes de exportación de carne de México; es probable que la fijación de precios y la disponibilidad de suministros de ganado en EU continúen pesando negativamente sobre las exportaciones a Canadá hasta el 2027».

Además, agregó, México se está consolidando como destino de las exportaciones de carne de cerdo de Canadá, situación vinculada al abaratamiento del producto por la fortaleza del peso frente al dólar canadiense, así como a la limitada producción mexicana de proteína porcina, que no satisface la totalidad de la demanda.

En el primer semestre, el mercado mexicano recibió 103 mil 561 toneladas de carne de cerdo de Canadá, equivalentes al 15.7% de lo exportado por ese país, con lo que México se posicionó como su destino externo número tres del producto, detrás de EU y Japón, según el reporte.