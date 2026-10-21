Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal impuso la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano al ex Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por el caso de la presunta participación ilegal de agentes de la CIA en el operativo que llevó al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal.

Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó esta madrugada la medida cautelar, confirmó Héctor Villasana, abogado del ex funcionario.

A solicitud de la defensa, el impartidor de justicia también duplicó el plazo legal para resolver la situación jurídica de Jáuregui, motivo por el que acordó que será en una audiencia del próximo sábado a las 15:00 horas cuando defina si lo vincula o no a proceso por el delito de traición a la patria.

Los resolutivos fueron dictados por el juez Santos Dorantes en una audiencia inicial que comenzó ayer a las 21:00 horas y concluyó este miércoles a las 4:30 horas.

Durante la diligencia, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex funcionario y enumeraron los 149 datos de prueba que están incluidos en la orden de aprehensión girada en su contra.