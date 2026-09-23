Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) ha impuesto en lo que va de 2026 más de 160 sanciones a empresas ferroviarias por fallas en la infraestructura, informó su titular, Andrés Lajous.

El funcionario indicó que la dependencia amplió su programa de verificación de las vías y realiza revisiones más profundas, particularmente en los trazos donde los nuevos trenes de pasajeros correrán junto a las vías concesionadas para transporte de carga.

«Tenemos dos programas de verificación. En el programa de verificación que hacemos de las vías, que es un procedimiento regular, también hemos ampliado ese programa, sobre todo en las vías donde vamos pegados al derecho de vía», explicó.

«Se está haciendo una revisión mucho más profunda de la que se hacía tradicionalmente. Sólo por darle un ejemplo, lo que va de 2026 son más de 160 sanciones que se han puesto a las ferroviarias por motivos de fallas de infraestructura».

Apenas ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal revisa si los concesionarios ferroviarios han cumplido con las obligaciones de mantenimiento establecidas en sus títulos de concesión.

En la mañanera, explicó que la revisión forma parte del análisis que realiza la Agencia sobre las condiciones de las vías concesionadas y sostuvo que las empresas tienen la obligación de conservar en condiciones adecuadas la infraestructura que operan.

El proceso de revisión fue abordado luego de que se recordara el descarrilamiento registrado en Naco, Sonora, donde un tren de carga de Ferromex, empresa de Grupo México, transportaba una sustancia química peligrosa.

El accidente provocó el derrame de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio, tras lo cual autoridades ambientales ordenaron acciones de remediación y se inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades.