Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva bancada de la 4T y el Partido Verde se puso a las órdenes del Presidente y dio un primer paso al aprobar en lo general el paquete de ingresos 2022.

El dictamen de la miscelánea fiscal, se aprobó anoche en lo general con 260 votos de Morena, PVEM y PT, y 218 votos en contra del PAN, PRI, MC y PRD.

El proyecto contempla las nuevas medidas que golpean a organizaciones de la sociedad civil, al poner un límite para la deducción de donativos y también obliga a los mayores de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.

Hoy martes la oposición dará una nueva batalla para intentar revertirlo.

Los legisladores continuarán hoy la discusión de las reservas a la miscelánea fiscal y mañana se prevé sean votadas las leyes Federal de Derechos y de Ingresos de la Federación 2022.

A pesar de la condena de las organizaciones y de los legisladores de la Oposición, se aprobó un tope para deducir los ingresos acumulables que haya tenido un contribuyente el año anterior. Esta medida podría afectar a miles de organizaciones de la sociedad civil al perder donativos por 8 mil millones al año.

«El monto total de las deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente», cita el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La deducción, considerando la UMA, equivale hasta 163 mil 556.5 pesos al año y el límite de ingresos del contribuyente pasa de 32 por ciento al 15 por ciento.

También se aprobó una reforma en el artículo 27 del Código Fiscal, donde se establece que los mayores de edad «deberán» solicitar su RFC.

Aunque se señala que la inscripción será para personas físicas sin actividad económica y que no será obligatorio presentar declaraciones o pagar impuestos, no se eliminan sanciones en caso de que se incumpla con el registro, que podrían ser de hasta los 11 mil 600 pesos de multa.

También se aprobó eliminar la disposición que dispensaba la declaración de ISR a los productores agropecuarios cuando sus ingresos equivalen a hasta 40 salarios mínimos, es decir dos millones 14 mil pesos.

En su lugar, se dispone que la declaración se tendrá que hacer a partir de los 300 mil pesos al año.

La discusión en el pleno generó un acalorado debate en el pleno. Mientras los morenistas reprocharon a los panistas que querían «moches», los albiazules cuestionaron a los morenistas por atender como «borregos» las indicaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.