Impone Elton John récord de éxitos

CDMX.- Clásico y contemporáneo del rock pop en inglés, Elton John jamás deja de sorprender y acaba de establecer un nuevo récord: el primer artista con distintos sencillos en el Top 10 de Reino Unido en seis décadas diferentes.

Esta hazaña la acaba de cristalizar gracias a «Cold Heart», colaboración que hizo con Dua Lupa y cuyo remix corrió a cargo de Pnau, reportó Official Charts Company, y que actualmente llegó a la segunda posición.

Se espera que el sencillo logre la cima el 15 de octubre, cuando se dé a conocer el videoclip para esta pieza, que ya cuenta con video lyric y el animated video.

Así, el británico de 74 años y quien se repone de una cirugía de cadera, sobrepasó en la lista de menciones de un sencillo por década a Elvis Presley, Cliff Richard, Cher, Michael Jackson y David Bowie, indicó el sitio AllMusic.com.

«Cold Heart» mezcla nuevos acordes con éxitos de antaño del ganador del Grammy y del Oscar, como «Sacrifice», «Kiss the Bride», «Where’s the Shoorah» y «Rocket Man», y se desprende de su nuevo álbum The Lockdown Sessions. (Juan Carlos García/Agencia Reforma)