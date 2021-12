Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Banco de México (Banxico) advirtió que la transición a una economía menos contaminante podría dar pie a la imposición de aranceles con los que el País tiene tratados comerciales.

«El riesgo de transición no es menor y menos para una economía tan integrada como la mexicana. Algunos países con quienes tenemos tratados comerciales pueden imponer aranceles ligados a la huella de carbono asociado a los productos que importan.

«Es un riesgo. Involucra no sólo al sector público, muchas veces vemos al sector público como el encargado de todos los temas de riesgo climático, también el sector privado», afirmó Alejandro Díaz de León, Gobernador de Banxico, en el Reporte de Estabilidad Financiera.

Agregó además que la rápida transición hacia una economía más limpia podría generar retos de viabilidad de las industrias más contaminantes.

De materializarse estos riesgos podría haber movimientos abruptos en los precios de los activos financieros y afectar a empresas que se perciba no tienen una estrategia para reducir emisiones, advirtió en el documento.

Las compañías podrían enfrentar una reducción en su capacidad de financiamiento y de repago de su deuda, con posibles impactos en la estabilidad del sistema financiero, expuso Díaz de León.

