Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal prepara un decreto para imponer a las plataformas digitales obligaciones para detectar, reportar y retirar oportunamente contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.

La medida forma parte de las acciones acordadas tras los episodios de violencia registrados en escuelas y estará acompañada por un mayor monitoreo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales.

«Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes», informó.

García Harfuch explicó que el grupo encargado de elaborar las medidas será coordinado por la Consejería Jurídica y estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el CNI e instituciones académicas.

El Secretario indicó que, como parte de la estrategia, se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos digitales para localizar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos violentos.

«Se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos con estas características con el objetivo de identificar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos de violencia», señaló.

García Harfuch detalló que Seguridad, a través del CNI, ya realiza tareas permanentes de monitoreo en distintos espacios digitales para detectar anticipadamente posibles riesgos.

«Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia, se ha fortalecido el monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento», explicó.

El funcionario precisó que las tareas de inteligencia también contemplan la investigación en fuentes abiertas para reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre personas.

García Harfuch aclaró que el monitoreo deberá distinguir entre una expresión publicada en internet y una amenaza que represente un riesgo concreto.

«Es importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito. La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata», sostuvo.

El Secretario anunció además que se impulsarán reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de verificación y protección acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.

En las escuelas, agregó, se prevé fortalecer el programa ABC de las Emociones, realizar asambleas con padres de familia e incorporar buzones confidenciales para detectar de manera temprana situaciones de riesgo.

Las medidas fueron presentadas luego del ataque registrado ayer en la Escuela Secundaria General Número 13, en Torreón, Coahuila.

De acuerdo con las investigaciones preliminares reportadas por García Harfuch, dos hermanos mayores de edad y ex alumnos ingresaron al plantel y agredieron con armas blancas a personal educativo y estudiantes.

Una integrante del personal directivo murió y cuatro personas resultaron lesionadas: dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno y una mujer que se encuentra estable, informó el Secretario.