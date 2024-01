Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un ex empleado de la Presidencia fue implicado en el robo y difusión de información confidencial como credenciales de elector y pasaportes de 263 periodistas acreditados para cubrir la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vocero Jesús Ramírez explicó ayer que, actualmente, tres personas del área a su cargo tienen acceso a la base de datos para acreditar a reporteros.

«De las personas que tenían acceso a esa base de datos, es sólo una persona que ya no trabaja aquí».

Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, precisó que no fue un hackeo sino una extracción ilegal de la información desde direcciones IP en España y que por ello no se generó una alerta en el sistema.

Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, anunció que hoy se presentará una denuncia contra quien resulte responsable.