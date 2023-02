Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Fiscal de Justicia de Nayarit, Edgar Veytia, implicó al ex Presidente Felipe Calderón durante el juicio que se sigue en Nueva York en contra de Genaro García Luna por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En lo que es conocido como un testimonio de oídas, el ex Fiscal nayarita, quien purga una sentencia por narcotráfico, dijo saber que el ex Presidente Felipe Calderón había dado instrucciones para favorecer a Joaquín «El Chapo» Guzmán en la guerra que sostenía con los Beltrán Leyva.

Al comparecer ante la Corte del Distrito Este, Veytia aseguró que fue el priista Ney González, ex Gobernador de Nayarit entre 2005 y 2011, quien le habló de la supuesta línea sugerida por el ex Presidente.

Según su relato, en 2011, luego de un secuestro de policías municipales se reunió con el Mandatario nayarita Ney González, quien le dijo que acaba de regresar de una reunión con el Presidente Calderón y con García Luna en la que le dijeron que la línea era con Los Chapos.

En aquel año, el clan de los Beltrán Leyva era dirigido por Héctor, «El H», pues su hermano Arturo había sido abatido por la Marina en 2009 y su otro consanguíneo, Alfredo, «El Mochomo», estaba en prisión.

Es la primera vez que se menciona al ex Presidente Calderón en el juicio contra García Luna y la primera ocasión en que Veytia se refiere al ex Mandatario mexicano en declaraciones ante autoridades de Estados Unidos.

Antes, en testimonios rendidos antes fiscales y agentes de la DEA y el FBI, u que fueron divulgadas por una Corte de Brooklyn, el ex Fiscal Edgar Veytia identificó al General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, como protector del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, «El H2».

El Gobierno estadounidense detuvo a Cienfuegos en octubre de 2020, acusado de proteger al «H2», pero un mes después lo liberó y cerró la causa penal ante los reclamos del Gobierno de México.

Según Veytia, después de aquella conversación con Ney González, viajó a la Ciudad de México, ya con Roberto Sandoval como Gobernador de Nayarit (2011-2017) para una reunión con García Luna en la que se quedó fuera.

Relató que mientras esperaba al Mandatario nayarita, mandos de la Policía Federal le dieron un tour por las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y que Luis Cárdenas Palomino, quien era mano derecha de García Luna y actualmente está coacusado en el juicio, le dijo que estaban apoyando el lado equivocado.

El ex Fiscal Veytia reconoció que ellos apoyaban a los Beltrán Leyva, debido a que «El H» había pagado la campaña del priista Sandoval.

Incluso, relató, luego de que fue nombrado Fiscal en febrero de 2013 dos abogados de «El Chapo» se presentaron y le ofrecieron 10 millones de dólares para que cambiara de bando, y como no aceptó sufrió un atentado del que salió ileso.

Veytia fue director de Tránsito, Secretario de Seguridad Pública, subprocurador y Fiscal General del Estado en Nayarit. En 2017 fue detenido en San Diego, California, acusado de conspirar para distribuir, importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana entre enero de 2013 y febrero de 2017.

El 26 de septiembre de 2019 fue sentenciado a 20 años de cárcel, se le decomisó un millón de dólares tras declararse culpable y se convirtió en testigo cooperante de la Fiscalía.