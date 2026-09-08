Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los ejércitos de México y Estados Unidos desplegaron un operativo antidrones en la frontera para detectar e inhabilitar aeronaves no tripuladas utilizadas por grupos delictivos dedicados al tráfico de personas y drogas.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la operación binacional «Águila Alta» se realiza del 31 de agosto al 21 de septiembre como parte de las acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley.

«Esta operación tiene como finalidad contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas», señaló.

La operación consta de dos fases. La primera se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre en Tijuana, Baja California, y San Diego, California, donde se llevó a cabo un ejercicio de coordinación sobre la problemática de los drones.

Además, se realizaron reconocimientos terrestres simultáneos, con cada fuerza dentro de su territorio, para delimitar el área de operación.

La segunda fase, detalló, inició este lunes y se desarrollará hasta el 21 de septiembre, mediante el despliegue de fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyadas con equipos antidrones fijos y móviles.

Estas operaciones son similares a la realizada del 17 al 31 de marzo de 2026 en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

«La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano», afirmó la Defensa.