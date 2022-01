Es urgente que las autoridades estatales y municipales incluyan, dentro de sus agendas, proyectos de mejora continua en la red hidráulica, con la intención de evitar comprometer aún más el futuro del vital líquido en el estado.

Emilio Hernández Guzmán, integrante de la Asociación de Hidráulica, precisó que, tomando en cuenta que cerca del 50% del agua potable se desperdicia por medio de filtraciones y que, cada vez más, el vital líquido es extraído a mayor profundidad, es necesario que se implementen programas que permitan preservar el agua.

Consideró que, al tratarse de obras que requieren de grandes inversiones y al no ser trabajos que luzcan como otros, autoridades no hacen el esfuerzo por mantener en mejores condiciones la red hidráulica, lo que está comprometiendo el suministro de agua.

Por lo anterior, dijo, es necesario que se realicen acciones permanentes, aprovechando la tecnología y la urgencia de que el agua, que cada vez es más escasa, pueda ser mejor aprovechada.

De la misma manera, indicó que están pendientes acciones a favor de la reutilización del agua, la cual puede ser utilizada en mayor cantidad en el campo, labores de riego en áreas verdes y hasta en la propia industria. El especialista advirtió que, de seguir el paso de los gobiernos hasta que alguien realmente se comprometa con la preservación del agua, comenzará en breve la cuenta regresiva para que se aproxime un verdadero problema para alcanzar a cubrir las necesidades básicas de las familias, del campo y del sector productivo, incluso corriendo el riesgo de que se tenga que exportar agua, lo que, al final, sería un mayor gasto y un serio problema ante el desabasto, que aún puede ser subsanado.

“Es urgente e imperdonable que no existan acciones permanentes, hay tecnología para hacer estudios a bajo precio. Lamentablemente, al tratarse de obras que no se ven y no lucen para los gobernantes, no se le ha puesto la atención que requiere el mantener en óptimas condiciones la red hidráulica”, concluyó.

¡Participa con tu opinión!