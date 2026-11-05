Gerardo González Aceves

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Tras derrota de republicanos en elecciones de medio mandato de EU, se estima que redadas migrantes y aranceles contra México continuarán.

Estiman que mantendrán redadas antimigrantes.

A pesar de que los demócratas buscan limitar el poder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los fondos para las redadas antiinmigrantes se mantienen en el presupuesto de EU, advirtieron especialistas de la Ibero.

Dicha agencia cuenta con un financiamiento garantizado hasta septiembre de 2029, meses después de que acabe el periodo de Trump, quien dejará el cargo en enero de ese año.

El analista George I. González dijo que la pérdida de respaldo legislativo podría llevar a Trump a adoptar una postura más agresiva.

El académico Jorge Schiavon consideró que los demócratas tendrán margen en el Congreso para modificar políticas antimigrantes.

Con información de Mayumi Suzuki

Prevén seguirán los aranceles.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, consideró que a pesar del triunfo demócrata, en materia comercial no habrá cambios con EU.

«Las facultades sobre aranceles las tiene el Presidente, la mayor parte de la relación arancelaria no cambia mucho», reconoció.

Los aranceles de entre 25 y 50 por ciento, al acero, aluminio, cobre e industria automotriz, son ordenados por el Ejecutivo de EU.

Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Ibero, estimó que el resultado electoral se reflejará poco en materia comercial.

«El uso de aranceles como una moneda de cambio para negociar temas políticos llegó para quedarse», señaló.

Con información de Nallely Hernández.