Un motociclista no guardó su distancia de seguridad prudente y terminó por chocar por alcance contra un vehículo. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes a las 21:00 horas, en la avenida Eugenio Garza Sada y esquina con la calle Julián Piñón Valenzuela, en la colonia Los Pocitos, lugar hasta donde acudieron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia del ISSEA.

Al hacer su arribo encontraron a un joven identificado como Ricardo, de 29 años, quien presentaba algunos golpes menores en diferentes partes del cuerpo.

Se estableció que esta persona tripulaba una motocicleta marca Italika, modelo 2020, color gris y placa de circulación de Aguascalientes. Se desplazaba por la avenida Eugenio Garza Sada en sentido de sur a norte y debido a que no guardó su distancia de seguridad prudente, al llegar a la altura de la calle Julián Piñón Valenzuela, se impactó por alcance contra la parte trasera de un coche Chrysler Intrepid, modelo 2000, color gris y con matrícula de Aguascalientes, que era conducido por el señor Jesús, de 51 años y quien circulaba en la misma dirección.