Una mujer de entre 50 y 55 años perdió la vida tras un violento choque entre dos automóviles registrado en el cruce de las carreteras 25 y 60.

En el accidente estuvieron involucrados un Nissan Sentra blanco y un Honda color guinda. De acuerdo con la información disponible, el Sentra circulaba por la carretera 60, mientras que el segundo vehículo avanzaba sobre la 25.

Al llegar a la intersección, el conductor del Sentra no habría respetado los señalamientos y ambas unidades terminaron involucradas en un fuerte impacto frontal.

La peor parte la llevó una mujer que viajaba a bordo del Honda. Tras la colisión quedó sin signos vitales, situación que posteriormente fue confirmada por paramédicos que acudieron al sitio.

Familiares de la víctima también llegaron al lugar mientras se realizaban las labores de atención y se delimitaba la zona del accidente. Pese a la magnitud del choque, se informó que no hubo otras personas lesionadas.

Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente para efectuar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias correspondientes.