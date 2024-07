Varias personas resultaron lesionadas al registrarse un choque frontal entre dos automóviles en la carretera estatal No. 43, a la altura del municipio de El Llano. El accidente automovilístico ocurrió el pasado sábado a las 20:50 horas, y hasta el lugar de los hechos acudieron policías estatales, policías preventivos de El Llano y ambulancias del ISSEA.

En el percance se vio involucrado un automóvil Nissan Sentra, modelo 2009, color gris, con placas de circulación del Estado de México, conducido por un hombre identificado como Armando, de 56 años. El otro coche era un Nissan Sentra, modelo 2002, color azul y matrícula de Aguascalientes, conducido por un joven identificado como Adolfo, de 25 años.

Ambos conductores resultaron lesionados, al igual que dos jóvenes que viajaban en el automóvil conducido por Adolfo. Los pasajeros fueron identificados como Oscar Iván, de 22 años, y Alex Everardo, de 19 años. Oscar Iván sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, mientras que Alex Everardo presentaba contusiones en ambas piernas. Ambos fueron trasladados al HGZ No. 1 del IMSS para recibir atención médica.

Se estableció que el accidente se originó cuando el señor Armando circulaba por la carretera estatal No. 43 en sentido norte-sur. En un determinado momento, perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario, impactándose de frente contra el automóvil en el que viajaban los jóvenes, que se desplazaba en sentido sur-norte.

Para resolver su situación jurídica, el señor Armando fue detenido por los policías estatales de la División de Carreteras y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.