Tres integrantes de una familia perdieron la vida tras un fuerte choque registrado durante los primeros minutos de este domingo sobre la carretera federal 25, donde una camioneta habría invadido el carril contrario y se impactó contra el automóvil en el que viajaban las víctimas.

El accidente fue reportado a las 00:36 horas, a la altura del kilómetro 8+100, cerca del entronque con la carretera estatal 60. Bomberos del Estado, paramédicos y policías acudieron ante el reporte de varias personas prensadas.

En el sitio encontraron un Volkswagen Gol blanco severamente dañado. En su interior quedaron atrapados Alicia “N”, de 40 años, y Arturo “N”, de 41, quienes ya no presentaban signos de vida. Los bomberos utilizaron equipo hidráulico para recuperar ambos cuerpos.

En el mismo automóvil viajaba una adolescente de aproximadamente 15 años, identificada con las iniciales T.M.M., quien fue trasladada en código rojo al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS; sin embargo, murió mientras recibía atención médica.

El segundo vehículo involucrado fue una Chevrolet Silverado modelo 2019, con placas de Texas, conducida por Antonio “N”, de 58 años. De acuerdo con la información disponible, el hombre aparece como presunto responsable debido a que habría invadido el carril contrario, provocando el impacto contra el vehículo de la familia.

Antonio resultó policontundido y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Al no requerir hospitalización, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Personal de Servicios Periciales acudió para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos para la necropsia de ley.