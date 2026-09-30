Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un eventual veto de las exportaciones de diesel en Estados Unidos provocaría problemas financieros y operativos en Pemex, además de presiones fiscales para el Gobierno federal, señala un análisis del área de Estudios Económicos de Banamex.

La medida obligaría a Deer Park, la refinería de Pemex en Estados Unidos, a reducir sus operaciones ante la reducción de sus envíos al País y a otros mercados internacionales, lo que implicaría pérdidas para la petrolera mexicana.

«Una eventual prohibición impediría que la refinería Deer Park enviara diesel a México u otros destinos internacionales. La pérdida de estos mercados reduciría la flexibilidad comercial del complejo y podría provocar una acumulación de inventarios, comprimir los márgenes de refinación y, eventualmente, obligar a disminuir el procesamiento de crudo.

«Para Pemex el efecto sería doble, pues enfrentaría un deterioro potencial en la rentabilidad de Deer Park y, al mismo tiempo, perdería una fuente de suministro para complementar el abasto del mercado mexicano», señala el análisis elaborado por Jesús Márquez y Rodolfo Ostolaza, analistas del Grupo Financiero.

Añade que una mayor producción de diesel por parte de Pemex y mantener el tope del precio del diesel no eliminan la vulnerabilidad que tendría el País, pues las importaciones de este combustible representan alrededor de 40 por ciento del consumo nacional y una menor disponibilidad del combustible provocaría mayores costos de importación y presiones sobre el transporte, los precios y las finanzas públicas.

«Mantener el precio del diesel en alrededor de 27 pesos por litro para evitar presiones en precios requeriría aumentar significativamente los subsidios y posiblemente presionar más los márgenes de comercializadores y estaciones de servicio.

«A pesar de la estrategia reciente para fortalecer la refinación doméstica, México aún depende significativamente del exterior para abastecer su demanda de gasolinas y diesel, principalmente mediante compras a Estados Unidos», agrega el documento.

El primer efecto sería que Pemex y los importadores privados tendrían que cubrir el faltante con inventarios disponibles y buscar cargamentos en Europa, Asia o América Latina.

Estos suministros incorporarían costos de flete más elevados y competirían en un mercado que habría perdido alrededor de una quinta parte del diesel comercializado por vía marítima.

Además, la sustitución no sería inmediata porque se requerirían contratos, disponibilidad de buques, compatibilidad de especificaciones y capacidad en terminales de importación.

La importancia del diesel va más allá del sector energético, ya que sostiene al autotransporte de carga y pasajeros y es un insumo relevante para la agricultura, construcción, minería y algunas manufacturas.

Un aumento sostenido de su precio se transmitiría inicialmente hacia los costos de transporte, producción y distribución, y posteriormente hacia alimentos, mercancías y servicios, agrega.

Esta transmisión también puede reducir los márgenes de las empresas, particularmente de transportistas y productores agrícolas con menor capacidad para absorber el choque, y afectar la competitividad de los productores mexicanos.

El amortiguador de precios sería a través de la vía fiscal, extendiendo la renuncia recaudatoria del IEPS al diesel y dando estímulos complementarios, algo que no ocurría desde diciembre de 2022.

«Sin embargo, la presión sobre este esquema de contención de precios es creciente, ya que, considerando el galón de diesel promedio a 6.53 dólares y un tipo de cambio en

17.93 por dólar; el valor de referencia del diesel equivale a unos 30.9 pesos por litro, antes de considerar los costos adicionales de transporte, almacenamiento y distribución en México.

«Aunque el estímulo fiscal evita que el encarecimiento internacional se traslade íntegramente al consumidor, también comprime los márgenes de Pemex (pues vende a un precio similar o por debajo del que obtendría vendiendo en el exterior), importadores y estaciones de servicio», abundan los analistas.