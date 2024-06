En el municipio de Asientos se registró otro accidente en el que dos mujeres que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas, tras ser impactadas por alcance por una camioneta pick up, cuyo conductor se dio a la fuga.

El percance se registró el sábado a las 06:51 horas, en la carretera estatal No. 12 y casi esquina con la calle Héroes Mexicanos, en el poblado de Bimbaletes, perteneciente al municipio de Asientos.

Hasta ese lugar acudieron policías estatales de la División de Carreteras y policías preventivos de Asientos, así como una ambulancia del ISSEA, luego de recibir el reporte de un fuerte choque entre una motocicleta y un vehículo.

Al hacer su arribo encontraron a dos mujeres tiradas sobre la cinta asfáltica, una de ellas inconsciente. Una vez que los paramédicos les proporcionaron los primeros auxilios, ambas fueron trasladadas a recibir atención médica especializada al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

Una de las lesionadas identificada como Dulce Jeenissi, de 30 años, sufrió un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve y policontundida.

Mientras que su acompañante que fue identificada como Erika, de 32 años, presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado, con desprendimiento de cuero cabelludo.

Se estableció que las ahora lesionadas tripulaban una motocicleta marca Itálika, modelo 2022, color negro y placa de circulación de Aguascalientes, que conducía Erika.

La motocicleta se desplazaba en condiciones normales por la carretera estatal No. 12 que conduce al ´poblado de Guadalupe de Atlas, cuando al llegar a la altura del kilómetro 3+900, fue impactada por alcance por una camioneta Nissan pick up, cuyo conductor se dio a la fuga.