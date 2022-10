José Eugenio Torres Vázquez Agencia Reforma

Cd. de México, México.-A su primer día en el kínder, cuenta Lisa Miller, llegó con la ilusión de que le hablaran de esa presencia divina que sentía en su vida.

Su desilusión fue total cuando se dio cuenta que no sólo en los primeros grados escolares, sino en la preparatoria y universidad no se aborda nunca este conocimiento.

«Me di cuenta que había una posibilidad de hablar de esto en la Facultad de Psicología (en la Universidad de Pensilvania) y era a través de la ciencia», explica en entrevista la profesora del programa de Psicología Clínica de la Universidad de Columbia, considerada unas de las líderes en la investigación de los efectos que tiene la espiritualidad en el cerebro.

Posteriormente, ya en sus prácticas profesionales de Psicología, en un Centro Psiquiátrico en Manhattan, se dio cuenta que, después que los pacientes eran dados de alta, la gran mayoría regresaba tarde o temprano. Era como una puerta giratoria por la que entraban y salían constantemente las mismas personas, mientras sus expedientes crecían y crecían. El abordaje psicológico era insuficiente, concluyó.

«Vi que los pacientes tenían la capacidad, ellos mismos, de saber que necesitaban algo diferente. Uno por uno venían y me buscaban y me decían: ‘doctora Miller podemos hablar, pero no aquí, vamos a la cocina’, o en el cuarto detrás de la cocina, y me decían: ‘¿doctora, puede rezar conmigo?’

«Y aunque este no era un tema que se podía tocar normalmente durante el día, me di cuenta que mi responsabilidad era tratar al paciente con respeto y empatía, y si me pedían que rezara con ellos, yo estaba dispuesta, aunque mis colegas y superiores no participaran y no lo apoyaran. Me di cuenta que la parte del paciente que se conectaba espiritualmente era la parte que estaba sana», agrega.

Para la investigadora, muchos hemos tenido experiencias que podríamos calificar de espirituales: un momento de profunda conexión con otro ser o con la naturaleza; un sentimiento de asombro o trascendencia; una experiencia de sorprendente sincronicidad; un instante en el que nos sentimos sostenidos, inspirados o animados por algo que nos trasciende.

Tras varias décadas de investigación científica, la doctora Miller, ha podido corroborar cómo una vida espiritual, a través de la meditación, el contacto con la naturaleza, la lectura de textos sagrados o la oración, impacta positivamente en la salud mental.

Uno de sus estudios lo presentó en el verano de 2012, junto con su equipo de la Universidad de Columbia. Mostraron imágenes de resonancia magnética que revelaban que el cerebro de las personas con una visión y una práctica espirituales tenía un aspecto más sano y robusto que el de individuos con baja espiritualidad.

«Ese cerebro altamente espiritual era más grueso y fuerte exactamente en las mismas zonas que se debilitan y marchitan en los cerebros deprimidos o con ansiedad», explica.

Autora de The Awakened Brain, Miller presentó en México, en septiembre, su libro traducido al español, El cerebro despierto (Editorial Sirio), y participó en el 14 Encuentro Mundial de Valores, en Monterrey.

Religión y espiritualidad, las diferencias

Una de las primeras conclusiones a las que llegó la doctora Miller en el centro psiquiátrico de Nueva York, en el que realizó sus prácticas profesionales en los años 90, es que los pacientes que tenían algún tipo de espiritualidad lograban mejores resultados dentro de su proceso terapéutico.

Y, más de 20 años después de esa experiencia, ha podido comprobarlo de manera empírica, junto con otros colegas, a través de análisis estadísticos de investigaciones de amplio alcance, estudios de imágenes cerebrales y exámenes del ADN en tiempo real.

«Soy una psicóloga clínica, pero también soy una científica en la psicología. Y ahora tengo a través de mi investigación muchos artículos revisados y aprobados por colegas de las revistas científicas más prestigiosas, que avalan que todos somos seres espirituales, que el eje del ser humano es espiritual», afirma.

Miller aclara que hay diferencias entre espiritualidad y religión, así como en los efectos que tiene cada una.

«Cuando el conservadurismo personal -la práctica religiosa- se analizaba sin tener en cuenta la presencia o ausencia de devoción personal, no tenía el mismo efecto. La devoción -el sentimiento de relación personal con un poder superior- era el ingrediente activo que tenía ese efecto protector, acompañada o no de conservadurismo personal», explica Miller en su libro, en base a las investigaciones del doctor Kenneth Kendler de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia.

La especialista advierte que en las últimas décadas ha habido un alejamiento de la sociedad respecto a la espiritualidad.

«La espiritualidad es como un músculo, metafóricamente se está atrofiando. Es una capacidad innata que si no se usa, se pierde», agrega.

De acuerdo con los análisis estadísticos en los que ha participado, los jóvenes con un «centro espiritual» están protegidos en un 80 por ciento contra diferentes tipos de adicciones, ya sea drogas, alcohol u otras.

«Y la protección contra la depresión es de 60 por ciento. La verdadera epidemia entre los jóvenes en Estados Unidos es el suicidio. Hoy en día la estadística de los jóvenes que mueren por suicidio es prácticamente igual que la que muere en accidentes de autos», alerta.

¿Qué es el cerebro despierto?

El cerebro despierto, explica la doctora Lisa Miller, es el circuito neuronal que nos permite tener una visión más completa del mundo y, por tanto, un mayor bienestar individual, social y global.

Este tipo de cerebro está al alcance de todos, en nuestros circuitos cerebrales, agrega, pero tenemos que activarlo, a través de las diferentes prácticas o técnicas espirituales.

«Todos estamos dotados de la capacidad natural para percibir una realidad que nos trasciende y para conectar conscientemente con la fuerza vital que se mueve dentro, a través y alrededor nuestro», afirma.

Cuando «despertamos», nos sentimos más plenos y más a gusto en el mundo, y nos relacionamos y tomamos decisiones con una perspectiva más amplia, pasamos de la soledad y el aislamiento a la conexión, de la competitividad y la división a la compasión y el altruismo, añade.

El cerebro despierto incluye un conjunto de capacidades perceptivas innatas, que existen en todos los seres humanos, a través de las cuales experimentamos amor y conexión, un sentimiento de unidad, así como la sensación de que la vida nos guía y de vivir en diálogo con ella, resume la especialista.

Conózcala

Lisa Miller

Psicóloga clínica por la Universidad de Pensilvania

-Profesora del programa de Psicología Clínica de la Universidad de Columbia

-Autora de El Cerebro Despierto

-Fue editora del Manual de Psicología de la Universidad de Oxford.

-Fungió como presidenta de la Sociedad de Psicología y Espiritualidad en la Asociación Americana de Psicología.

-Fundadora y directora del Instituto de Espiritualidad Mente Cuerpo de la Universidad de Columbia

-Ha publicado más de un centenar de artículos, revisados por pares, en revistas especializadas como Cerebral Cortex, The American Journal of Psychiatry y Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.