Francisco Ruiz López, presidente de Innovación y Tecnología de Coparmex Nacional, aseguró que no hubo riesgos de ciberseguridad ni daños a servidores de grandes empresas tras la falla global del software Crowdstrike. No obstante, destacó las consecuencias económicas derivadas de la pausa en las operaciones de las compañías que utilizan este software. La incidencia se originó por un error en una actualización que interrumpió el funcionamiento habitual del sistema, lo que evidencia la vulnerabilidad y la alta dependencia de la tecnología en la vida diaria en la era digital.

Ruiz López subrayó que no existen reportes de afectaciones en los sistemas operativos gubernamentales del estado, incluso en áreas críticas como el Registro Público de la Propiedad. Las principales complicaciones surgieron en el sector bancario, donde la imposibilidad de realizar transacciones evidenció la rigurosidad de sus sistemas de seguridad, diseñados para prevenir transferencias erróneas.

El especialista explicó que Crowdstrike respondió rápidamente al incidente desarrollando y distribuyendo un parche para corregir el error. Este parche permitió restaurar gradualmente la funcionalidad del software conforme los usuarios actualizaban sus sistemas. Este software, empleado en sistemas operativos de Microsoft y Linux, está diseñado para identificar operaciones anómalas y suspenderlas, mientras permite continuar aquellas que cumplen con todas las medidas de seguridad.

Ruiz López comentó que, aunque este tipo de errores de actualización son comunes en dispositivos como computadoras y celulares, el impacto es mayor cuando afecta a software utilizado por grandes corporaciones. Afirmó que, aunque no se trató de un ciberataque, el incidente resalta la fragilidad cotidiana y la necesidad de reflexionar sobre nuestra dependencia de los sistemas tecnológicos como bancos y aerolíneas.