Los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señalan que el mercado laboral en Aguascalientes presenta rezagos críticos en materia de participación laboral, consolidación empresarial, combate a la informalidad y equidad salarial de género.

En el ámbito empresarial, el crecimiento de las unidades económicas con más de 50 empleados registró una variación anual de -8.5%, contrastando con el incremento de 2.4% reportado el año previo, lo que ubicó a la entidad en el lugar 22.

Respecto a la demografía laboral, la participación de las mujeres económicamente activas alcanzó 40%, situándose en la posición 22, en tanto que la brecha de ingresos por género llegó a 17.1%, indicador que colocó al estado en el sitio 16.

Entre los indicadores evaluados, la tasa de participación laboral se ubicó en 57.9%, lo que situó al estado en la posición 26 entre las 32 entidades del país, por debajo del 59.3% registrado en el ICE 2025.

Asimismo, el indicador de jornadas laborales de más de 48 horas se colocó también en la posición 26, con 27.9% de la población ocupada bajo esta condición.

Por su parte, la informalidad laboral abarcó al 41.6% de la población ocupada, un incremento frente al 40.7% del año 2025, aunque en este rubro específico la posición estatal se fijó en el lugar 7.

De acuerdo con los datos generales del índice, la tasa de participación laboral y el desarrollo de empresas de mayor escala concentraron las posiciones más desfavorables dentro de este subsector para la entidad.