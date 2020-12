Un fuerte choque por alcance se registró el pasado jueves por la noche en el municipio de Calvillo, que dejo como saldo dos personas lesionadas, aunque afortunadamente no requirieron de ser trasladados a un nosocomio a recibir atención médica.

Fue a las 21:10 horas cuando se reportó a los servicios de emergencia, que sobre la carretera federal número 70, a la altura de la comunidad Las Chaveñas, en el municipio de Calvillo, se había registrado un choque por alcance entre una camioneta y un vehículo sedán, además de que al parecer había personas lesionadas.

Al sitio del percance acudieron elementos del Mando Único de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes se percataron que una camioneta tipo vagoneta marca Nissan, en color blanco, había chocado contra otra camioneta Nissan pick up, en color rojo.

Debido al fuerte y sorpresivo golpe, el conductor de la pick up perdió el control del volante y fue a estrellarse de frente contra un objeto fijo.

Al momento de ser revisados los tripulantes de las dos unidades de motor involucradas, se detectó que el conductor de la camioneta Nissan pick up, de nombre Pedro, de 25 años de edad, así como su acompañante que dijo llamarse Carlos Eduardo, de 29 años de edad, presentaban algunos golpes en diferentes partes del cuerpo.

Por tal motivo, ambos fueron atendidos por paramédicos en el mismo lugar del accidente, sin que fuera necesario su traslado a algún nosocomio. El presunto responsable del accidente, de nombre Roberto, de 47 años de edad, resultó ileso.