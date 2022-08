Este sábado por la mañana, los Rayos Sub 17 encararon su tercer compromiso en el Torneo Internacional de la Liga MX al enfrentarse contra el Feyenoord de Holanda. El partido culminó con empate sin goles en el marcador.

El profesor José María Padilla en ausencia de Luis Padilla alineó a Javier Orantes, Paul Valle, David Bautista, Raúl López, Ángel Chávez, William Arredondo, Edgar Carmona, Isaac Aranda, Daniel Márquez, Israel Tello y Alexander Mojica.

Los Rayos, fieles a su estilo de juego, iniciaron el partido con mucha intensidad y con la intención de adelantarse en el marcador de manera temprana. Los de Aguascalientes, centrando su juego en el medio campo, comenzaron a crear oportunidades de gol mediante centros por los costados y a través de pases entre líneas buscando la descarga de los delanteros. Los holandeses se dedicaron a soportar los intentos de gol por parte de los Rayos y buscar alguna acción mediante contragolpe, sin embargo, la defensiva necaxista estuvo atenta en todo momento resolviendo los pocos acercamientos del rival.

La primera mitad culminó con empate sin goles en el marcador. La segunda parte inició con cambio en el cuadro para los de Aguascalientes, con el ingreso de Brandon Lomelí. El cambio le vino bien a los Rayos, que continuaron con su propuesta ofensiva, pero con piernas nuevas para seguir agobiando al rival y en la búsqueda del gol de la ventaja. Al minuto 47′ del tiempo corrido, los necaxistas movieron nuevamente sus piezas con el ingreso de Arath Moreno y Mario González. La propuesta ofensiva de los Rayos siguió y la defensiva europea parecía ceder por instantes, pero, conforme pasaban los minutos, los holandeses se afianzaban mejor en la marca y los aztecas no encontraban la fórmula para abrir el arco rival. El estratega Rayo, consciente de la superioridad de su cuadro, movió nuevamente sus piezas en la búsqueda de la victoria, por lo que ingresó a Alex Monárrez, Héctor Guerrero y Daniel Vázquez. Con la mayoría del cuadro recargado al ataque, los necaxistas pasaron los últimos minutos del encuentro agobiando a su rival y generando múltiples llegadas al arco, sin embargo, la anotación no apareció y el final del partido llegó.

El encuentro culminó con empate a cero en el marcador. Los Rayos mantienen el invicto y siguen sumando en la búsqueda del boleto a la final del certamen.