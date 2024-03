El conductor de un vehículo no respetó una señal de alto y, al continuar su marcha, provocó un aparatoso choque que dejó dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió en el cruce de la calle Córdoba y la calle Alaska, en el fraccionamiento El Dorado. Hasta el lugar se trasladaron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Uno de los vehículos involucrados fue un Nissan Áltima, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, que era conducido por una persona de nombre Joshua.

Esta persona se desplazaba por la calle Córdoba en sentido de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle Alaska, no respetó una señal de alto y continuó su marcha, impactándose contra un automóvil marca Suzuki Swift, color rojo y matrícula de Aguascalientes, conducido por una mujer identificada como Gilda, quien no pudo evitar la colisión.

Tras el fuerte choque, el vehículo Nissan fue proyectado contra un árbol, resultando lesionados los dos conductores, quienes necesitaron ser trasladados a hospitales privados para ser valorados.