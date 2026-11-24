Un choque entre dos camionetas se registró la noche del lunes en el fraccionamiento Villas de las Fuentes, luego de que uno de los conductores presuntamente se pasara un alto.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Loma del Cardenal y la calle Villas de Puerto Rico, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Vial de Aguascalientes.

De acuerdo con el reporte policial, Cristofer conducía una camioneta Ford pickup blanca, modelo 2000 y con placas de Texas, sobre Villas de Puerto Rico, en dirección de sur a norte.

Al llegar a la avenida, el automovilista habría ignorado el señalamiento de alto, por lo que terminó impactando con el extremo frontal derecho de su unidad el costado izquierdo de una camioneta Jeep gris, conducida por Estefany, quien circulaba de poniente a oriente.

Pese a la colisión, ninguno de los involucrados resultó lesionado. Los agentes viales quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.