Un choque entre dos automóviles se registró durante la noche del miércoles en el fraccionamiento Ojocaliente I, luego de que una conductora presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo.

El percance ocurrió alrededor de las 23:30 horas en el cruce de Avenida Aguascalientes y la calle Cotorinas. Emma, de 27 años, conducía un Mazda 3 gris, con placas del Estado de México, de norte a sur por el carril central de la avenida.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Vial, al llegar a Cotorinas habría continuado su marcha pese a que el semáforo, que funcionaba con normalidad, marcaba la luz roja.

En ese momento, el costado medio izquierdo del Mazda fue golpeado por la parte frontal de un Nissan March azul, modelo 2023 y con placas de Aguascalientes, manejado por Ángel, de 22 años.

El March circulaba por el carril de desaceleración de Avenida Aguascalientes y realizaba una vuelta a la izquierda cuando se produjo el impacto.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar a los involucrados. Posteriormente, ambas unidades fueron retiradas con grúa y trasladadas a la pensión correspondiente.