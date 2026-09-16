Sara Claudette Gallegos Buchanan, Martha Arcelia Velasco Pérez y Francisco Ramsés Romo Rábago fueron seleccionados para recibir el galardón “Construyendo Ciudadanía 2026”, informó el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE).

La entrega del reconocimiento se realizará el viernes 25 de septiembre, como parte de las actividades del XIV Congreso Internacional de Ciencia Política (AMECIP), programado en Aguascalientes del 22 al 25 de septiembre.

Gallegos Buchanan fue elegida en la categoría Juventud Ciudadana Destacada, mientras que Velasco Pérez recibirá el reconocimiento correspondiente a Mujer Ciudadana Destacada. En la categoría Ciudadanía en General, el galardonado será Romo Rábago.

De acuerdo con la información difundida por el IEE, la selección se realizó después de revisar la trayectoria, liderazgo y acciones en favor de la comunidad de los perfiles postulados.

El galardón tiene carácter honorífico y está dirigido a reconocer obras, logros y actividades relacionadas con la participación ciudadana y la vida democrática en Aguascalientes.

La evaluación estuvo a cargo de un comité integrado por las consejerías electorales de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. También participaron Ricardo Alejandro Hernández Ramos, director de Capacitación y Organización Electoral; Martha Zulaid Ambriz Mora, jefa del Departamento de Instrumentos de Participación Ciudadana, y Brenda Castrejón Hernández, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes.