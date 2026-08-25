El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) declaró inexistentes los presuntos actos anticipados de precampaña y campaña atribuidos a la diputada local Alma Hilda Medina Macías, al alcalde Leonardo Montañez Castro y al senador Juan Antonio Martín del Campo. Sin embargo, ordenó que otras autoridades revisen posibles irregularidades ajenas a su competencia.

En el caso de Medina Macías, denunciada por la colocación de bardas, lonas y publicaciones en redes sociales, el organismo concluyó que los mensajes no solicitaban el voto ni presentaban propuestas electorales. Por ello, descartó también la promoción personalizada, aunque notificará a la Contraloría Interna del Congreso del Estado para que investigue un posible uso indebido de recursos públicos.

Respecto de Leonardo Montañez, el IEE determinó que las publicaciones cuestionadas difundían obras, servicios y actividades propias del gobierno municipal, sin contenido electoral ni llamados a respaldar alguna candidatura. La aparición de menores de edad en esos materiales no será revisada por el instituto, debido a que se trató de propaganda gubernamental y no electoral.

En cuanto a Martín del Campo, tampoco se encontraron llamados al voto o mensajes encaminados a posicionarlo como candidato. No obstante, el instituto detectó que la difusión de su informe de labores excedió el plazo permitido, por lo que dará aviso a la Mesa Directiva del Senado. También notificará a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que determine si las publicaciones afectaron los derechos de menores.

Durante la sesión extraordinaria, el IEE aprobó además el protocolo para consultar a personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y de género, así como de pueblos y comunidades indígenas.