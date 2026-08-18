El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes modificó las reglas con las que los partidos deberán repartir sus candidaturas a las 11 presidencias municipales en 2027, luego de que el Tribunal Electoral del Estado revocara el modelo que reservaba seis municipios exclusivamente para mujeres.

En lugar de señalar de antemano en qué municipios sólo podían competir candidatas, el nuevo esquema obligará a cada partido a distribuir postulaciones femeninas de manera paritaria en aquellos municipios donde obtuvieron un mayor porcentaje de votación en las elecciones de 2024, con el fin de evitar que se favorezca a los hombres en donde se tiene mayor posibilidad de obtener un triunfo.

En el bloque de mayor competitividad, formado por los dos municipios donde cada partido obtuvo sus mejores resultados, al menos una candidatura deberá corresponder a una mujer. En el siguiente grupo, integrado por tres municipios, por lo menos dos deberán ser encabezados por mujeres.

El tercer bloque comprenderá cuatro municipios de competitividad media baja y podrá incluir hasta dos candidaturas femeninas. Finalmente, en los dos municipios con menor votación podrá postularse hasta una mujer.

Con estos criterios, el PAN está obligado a postular una mujer en Calvillo o Jesús María, sus municipios con mayor porcentaje de votos. En los municipios de Aguascalientes, San José de Gracia y Asientos deberá postular al menos a dos mujeres.

Morena deberá postular a una mujer en San Francisco de los Romo, en Rincón de Romos o San Francisco de los Romo. En El Llano, Asientos o Calvillo deberá postular al menos a dos mujeres.

Además de esta distribución, cada partido deberá presentar cuando menos seis mujeres entre sus 11 candidaturas a presidencias municipales, con lo que se mantiene la llamada paridad horizontal.

La nueva fórmula sustituye el acuerdo anterior del IEE, que había establecido una reserva exclusiva para mujeres en Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María y Rincón de Romos. Esa disposición fue parcialmente revocada por el Tribunal Electoral, que ordenó diseñar un mecanismo que favoreciera candidaturas femeninas competitivas sin cerrar municipios específicos a los hombres.