Al ratificar la aspiración del Instituto de Educación de Aguascalientes para que el 100% de planteles educativos inicien actividades presenciales a partir del lunes 30 de agosto, su titular Ulises Reyes Esparza adelantó que no se solicitarán pruebas diagnósticas PCR a los 293 mil estudiantes, pero si hay una sintomatología detectada, que no acudan a las escuelas.

Agregó que este nuevo ciclo escolar 2021-2022 tendrá tres filtros: uno en casa y dos en las escuelas aplicándose en la entrada del plantel y en los salones, se contará con el apoyo de los comités participativos de salud donde papás y maestros revisarán temperatura, uso correcto de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, sana distancia y los aforos en las aulas.

Aunque el Gobierno Federal optó por no solicitar la carta de corresponsabilidad a los padres de familia para que sea entregada en cada jornada escolar, el IEA no menguará en su decisión de sensibilizar a los padres de familia para que apliquen el filtro en casa y si los niños traen síntomas, han sido diagnosticados con COVID, que no sean llevados a la escuela y reportarlo a la autoridad educativa para que se tomen las medidas pertinentes.

Respecto al nuevo protocolo para que las clases presenciales no se interrumpan en las escuelas y en los grupos en donde se detecte un caso sospechoso, dijo que el IEA está confiado en las medidas sanitarias de la Secretaría de Salud, ya que el personal docente se encuentra vacunado, si bien se estará atento de todos aquellos que acudan a los centros educativos.

Ulises Reyes detalló que los aforos en los salones estarán en función del tamaño de los mismos, considerando 1.5 metros de distancia entre cada alumno.

Señaló que alrededor de 200 escuelas requieren de reparaciones para acceder a agua, electricidad, algún tema de seguridad en sus planteles, las pasadas lluvias provocaron afectaciones en las velarias y mallasombras, donde la delincuencia sigue pegando, aunque con menor incidencia gracias al protocolo de seguridad.

La certeza para los maestros y padres de familia se encuentra en que las escuelas estarán en las mejores condiciones posibles para que arranque el ciclo con toda la seguridad.