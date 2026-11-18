Los estudiantes de educación básica en Aguascalientes podrán acudir a clases con chamarras, suéteres y sudaderas adicionales al uniforme escolar a partir de esta semana, sin restricciones de color o diseño, ante el descenso de las temperaturas, informó el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

Se emitirá una circular para formalizar esta disposición, que permitirá al alumnado complementar el uniforme entregado por el Gobierno del Estado con prendas de abrigo, de acuerdo con las condiciones climáticas.

Por otra parte, el funcionario descartó que se contemplen cambios en los horarios de entrada o salida de los planteles durante la temporada decembrina, al considerar que las temperaturas registradas en Aguascalientes no son extremas y, por ahora, no justifican modificaciones en las jornadas escolares.

La medida permitirá que los estudiantes se protejan del frío sin que el uso de prendas distintas al uniforme represente un impedimento para ingresar a clases.