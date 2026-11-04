Tras la información publicada por El Heraldo de Aguascalientes sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2025, el Instituto de Educación de Aguascalientes informó que proporciona documentación y evidencia para aclarar las observaciones relacionadas con pagos de nómina.

El organismo explicó que, entre los casos vinculados con registros de personas fallecidas, identificó que uno de los trabajadores señalados se encuentra con vida; en otro caso, el cheque no fue cobrado y se canceló, mientras que el tercero corresponde a un pago proporcional de aguinaldo.

Respecto a las licencias sin goce de sueldo, el Instituto aseguró contar con documentos que acreditan la reincorporación anticipada de los trabajadores. También indicó que integrará registros de asistencia para aclarar los señalamientos por incompatibilidad geográfica y prepara información sobre las observaciones relacionadas con actividades sindicales.

En cuanto a la revisión solicitada al Servicio de Administración Tributaria, el IEA sostuvo que dispone de los elementos necesarios para aclarar las diferencias detectadas entre los ingresos reportados y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de nómina.

El Instituto señaló que continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras para solventar cada observación. Sin embargo, el proceso de revisión permanece abierto y será la documentación presentada la que permita determinar si los señalamientos de la ASF quedan aclarados.