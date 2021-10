Karla Aguilera Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-El servicio de comida a domicilio, estar suscrito en más de tres plataformas de streaming y las compras compulsivas en línea son los principales gastos hormiga digitales.

Hay que identificarlos para que no afecten su bolsillo.

Los gastos hormiga son compras pequeñas y recurrentes que suelen hacerse por placer cotidiano y no por una verdadera necesidad; sin embargo, estos gastos mutaron a lo digital, ya que al tener a la mano el móvil, es más fácil para las personas gastar en productos o servicios que no necesitan.

Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana (UP), aseguró que con la pandemia, los gastos digitales se dispararon, principalmente las suscripciones a los servicios de streaming, el uso de aplicaciones de comida y transporte, y las compras en línea.

Para identificar el problema y ser consciente de ello, el economista mencionó que es necesario que todas las personas que ya generan dinero se armen un presupuesto con los gastos e ingresos que tienen, pues sólo así se darán cuenta en qué están gastando y qué compras no son necesarias.

«Hay que tener orden en las finanzas personales, la gente tiene que hacer un presupuesto y ver lo que necesita y lo que no, para decidir con cuáles servicios se queda y cuáles dar de baja, porque de no tener cuidado es un camino directo a la bancarrota», señaló.

En cuanto a las suscripciones de streaming, es necesario analizar si realmente se tiene el tiempo para ver más de dos o hasta tres plataformas y su contenido, así como conocer su catálogo antes de contratar el servicio.

Con las compras compulsivas, lo que recomiendan expertos es evitar almacenar los datos de las tarjetas bancarias en las plataformas para no generar la compra con un solo click, pues evitan que se reflexione antes de comprar si en realidad se requiere el producto o no.