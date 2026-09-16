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CIUDAD DE MÉXICO: El Fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que se obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier «N» por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte.

«Ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidio obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino», explicó.

«Esta persona responde al nombre de Francisco Javier «N», se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia».

Sobre el móvil, el Fiscal dijo que en las próximas horas darán más detalles.

Explicó que están en la búsqueda del criminal en Morelos y en entidades aledañas, a las cuales de les pedirá colaboración para conseguir la detención.