Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía del Estado (FE) informó que ya fueron identificados el hombre y la mujer a quienes señalan de ser los autores materiales del homicidio del ex Gobernador Aristóteles Sandoval.

Las autoridades estatales ofrecían un millón de pesos a quien proporcionara datos sobre la identidad de ambas personas, monto que ya fue deshabilitado tras la identificación de los presuntos homicidas.

De acuerdo con la FE, un Juez de Control giró ordenes de aprehensión en contra de los dos sospechosos, a la vez que policías investigadores indagan sobre sus paraderos.

“A pesar de que ya se cuenta con datos de ambas personas, las investigaciones por parte de la dependencia continúan con la intención de recabar más datos que permitan no sólo capturar a los autores materiales, sino también esclarecer cuáles fueron las causas que llevaron al homicidio del ex Gobernador”, informó la Fiscalía.

El hombre y la mujer fueron captados por cámaras de videovigilancia ubicadas en negocios aledaños al bar Distrito 5, en donde fue asesinado Sandoval.

Luego, el Fiscal Gerardo Octavio Solís presentó sus fotos en una conferencia de prensa y los señaló como los probables causantes de la agresión a balazos que costó la vida del ex Mandatario el 18 de diciembre pasado en Puerto Vallarta.

Como lo publicó Grupo REFORMA, 12 trabajadores del Distrito 5 fueron condenados mediante un procedimiento abreviado, gracias a que aceptaron que cometieron encubrimiento al limpiar la escena del crimen.

Además de Cassandra Lizeth “N”, capitana de meseros del bar, Alex “N”, otro de los empleados detenidos, aceptaron su responsabilidad y fueron condenados a 29 días de prisión.