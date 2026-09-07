Carlos “N”, quien también utilizaba el nombre de Juan Carlos “N”, fue vinculado a proceso por robo calificado luego de ser localizado en Texas y entregado por autoridades migratorias de Estados Unidos para enfrentar a la justicia en Aguascalientes.

El caso se remonta al 1 de mayo de 2021, cuando el imputado presuntamente ingresó junto con varias personas a una bodega ubicada en la calle 20 de Noviembre, en el fraccionamiento Ejido de Montoro. El inmueble se encontraba cerrado y delimitado y, de acuerdo con la investigación, del interior fueron sustraídos diversos objetos.

Las indagatorias permitieron establecer su probable participación y posteriormente obtener una orden de aprehensión. Durante el seguimiento del caso, agentes investigadores determinaron que Carlos “N” se encontraba en Texas.

La coordinación con autoridades estadounidenses derivó en su entrega por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Tras su traslado, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión y lo pusieron a disposición judicial.

En audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincularlo a proceso. Como medidas cautelares deberá presentarse periódicamente ante la autoridad, portar localizador electrónico y no podrá salir del país ni del territorio que determine la autoridad judicial.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en dos meses