Una pareja detenida tras una persecución de la Guardia Nacional en el municipio de Asientos recibió sentencia condenatoria por delitos relacionados con armas de fuego; además, la mujer fue condenada por posesión de metanfetamina con fines de venta.

La Fiscalía General de la República informó que Edgar “N” y Cynthia “N” fueron declarados responsables de portar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En el caso de Cynthia “N”, también se acreditó el delito contra la salud.

La detención ocurrió luego de que elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de vigilancia sobre la carretera estatal San Marcos-Aguascalientes, a la altura de Villa Juárez. En ese punto, vecinos, comerciantes y trabajadores denunciaron que un hombre y una mujer que viajaban en un vehículo los habían amenazado contra su integridad y patrimonio a cambio de dinero.

Los federales emprendieron una persecución que terminó con la captura de ambos. Durante la intervención fueron aseguradas dos pistolas, dos cargadores, 24 cartuchos útiles y 72 envoltorios con 10 gramos siete miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Mediante procedimiento abreviado, un juez de Control condenó a Cynthia “N” a seis años ocho meses de prisión y una multa de nueve mil 616 pesos.

Edgar “N”, por su parte, recibió una pena de cuatro años cinco meses y 10 días de cárcel, además de una multa de 10 mil 182 pesos.