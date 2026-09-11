Iba en moto, sin casco y con “carga extra”: terminó detenido

Un adolescente de 16 años fue detenido por policías municipales tras ser localizado con tres bolsas que contenían hierba verde seca, presuntamente marihuana, durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento El Puertecito.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Gerónimo de la Cueva y la calle del Puerto, donde los oficiales detectaron una motocicleta con dos hombres a bordo, uno de ellos sin casco de seguridad. Ante la falta de la medida preventiva, los elementos le marcaron el alto al conductor.

Durante la intervención, los policías observaron que uno de los tripulantes sacó un objeto del bolsillo de su chaleco y lo arrojó a un costado de la unidad. Al revisar el objeto, encontraron tres bolsas de papel con hierba verde seca, con un peso aproximado de 53 gramos.

El joven identificado como José “N” manifestó que la sustancia era para su consumo personal; sin embargo, los oficiales procedieron con su detención por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud.

El menor fue informado sobre los motivos de su arresto y sus derechos como persona detenida. La sustancia fue asegurada y posteriormente fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.