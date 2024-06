Una mujer que iba distraída con su teléfono celular mientras conducía por calles del fraccionamiento Lindavista terminó impactándose contra un camión recolector de basura.

La mujer, de entre 30 y 35 años, resultó gravemente herida y fue trasladada para recibir atención médica al HGZ No. 1 del IMSS, donde su estado de salud se reportó como delicado.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el jueves a las 23:44 horas, en la avenida Convención Sur, en la esquina con la calle Diego de Ibarra, en el fraccionamiento Lindavista.

Un reporte al número de emergencias 911 indicó que en el lugar mencionado se había registrado un choque por alcance entre un vehículo y un camión recolector de basura, además de que había personas lesionadas.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías viales de Aguascalientes, una ambulancia y la unidad de Rescate Urbano de Cruz Roja.

Al llegar, encontraron un automóvil Renault Fluence, color negro, con placas de circulación ABU-373-F de Aguascalientes, completamente destrozado en su parte frontal tras haberse impactado por alcance contra la parte posterior de un camión recolector de basura marca International, color blanco, con matrícula AA-0770-C de Aguascalientes.

En el interior del automóvil se encontraba la conductora, una mujer de entre 30 y 35 años, que no fue identificada debido a la gravedad de sus lesiones. Una vez rescatada por socorristas de Cruz Roja, fue trasladada al HGZ No. 1 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Se estableció que el Renault Fluence se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Convención Sur en sentido de poniente a oriente y, debido a que la conductora iba distraída con su teléfono celular, no se percató de que en la esquina con la calle Diego de Ibarra se encontraba detenido el camión de basura, ya que el semáforo tenía la luz roja.

Aunque la conductora aplicó los frenos, el vehículo derrapó por el piso mojado por la lluvia y terminó impactándose violentamente contra el camión recolector de basura, con los resultados ya mencionados.

Aunque no tuvo responsabilidad en el accidente, los policías viales detuvieron al chofer del camión y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.