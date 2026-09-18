Iba ebrio y de prisa; acabó con el auto de cabeza

Una madrugada de alcohol y velocidad terminó con un automóvil volcado sobre su toldo y daños estimados en 40 mil pesos, luego de un accidente registrado sobre avenida Aguascalientes, frente a la estación de Bomberos Municipales, en el fraccionamiento Desarrollo Especial Ojocaliente.

El percance ocurrió alrededor de las 00:20 horas. Octavio, de 34 años, conducía un Seat Ibiza azul, modelo 2002 y con placas de Aguascalientes, de norte a sur por el carril central derecho.

De acuerdo con el reporte, el automovilista circulaba a exceso de velocidad y se encontraba en estado de ebriedad cuando perdió el control. El neumático delantero derecho golpeó el cabezal del muro de contención de concreto de un puente elevado.

El impacto provocó que el Seat volcara sobre el toldo y quedara con el frente apuntando hacia el poniente.

Paramédicos acudieron para valorar al conductor, quien no requirió traslado a un hospital. No se reportaron personas lesionadas.

Octavio fue detenido debido a que presuntamente conducía en estado de ebriedad. Además de los daños en el automóvil, el choque afectó el muro de contención del puente.

Finalmente, una grúa retiró el vehículo y lo trasladó a la pensión, mientras policías viales quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.