Un sujeto identificado como José Carmen “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo equiparado, luego de que policías municipales de Aguascalientes lo sorprendieron empujando una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

Los hechos ocurrieron durante octubre de 2026, sobre la avenida Adolfo López Mateos Oriente, a la altura del fraccionamiento La Hacienda, donde los uniformados detectaron al individuo mientras caminaba sujetando la motocicleta del manubrio.

Los oficiales le marcaron el alto y procedieron a revisar la unidad. Al consultar sus datos, descubrieron que tenía un reporte de robo vigente, motivo por el cual José Carmen fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.