Una mujer de aproximadamente 56 años fue auxiliada por elementos de la Policía Cibernética luego de que presuntamente fuera víctima de una extorsión telefónica y acudiera a una sucursal bancaria para realizar depósitos por altas sumas de dinero.

La intervención se registró en un banco ubicado sobre Bulevar Guadalupano, en Plaza Guadalupe. El gerente del establecimiento detectó que la mujer realizaba los movimientos bancarios mientras permanecía en una llamada telefónica y mostraba una evidente afectación emocional, por lo que solicitó apoyo.

Al arribar, los policías se entrevistaron con el encargado y posteriormente tuvieron contacto con la afectada. La mujer explicó que un sujeto la amenazaba por teléfono y aseguraba haber privado de la libertad a sus hijos.

Los elementos tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las acciones correspondientes para brindarle atención y apoyo.

Ante este tipo de llamadas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recomendó no realizar depósitos bajo amenazas y reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión.

La Policía Cibernética recibe reportes vía WhatsApp en el número 449 346 23 41. También se encuentran disponibles las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, durante las 24 horas.