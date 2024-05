Los contadores públicos no serán desplazados por la inteligencia artificial, sino que esta tecnología ampliará sus capacidades, afirmó Marcos Castillo Medina, jefe del departamento de Contaduría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Señaló que este avance tecnológico facilita herramientas a los profesionales de la contabilidad para analizar datos con mayor profundidad y precisión, tomar decisiones más informadas y ofrecer un valor añadido en su ámbito profesional. Castillo Medina hizo estas declaraciones al participar en las Jornadas de Actualización de la Contaduría 2024.

«La inteligencia artificial está revolucionando nuestra forma de trabajar y la contabilidad no es una excepción. Sin embargo, esta tecnología no reemplaza la necesidad del contador público», enfatizó.

La contaduría no puede verse solamente como una profesión de números, sino como una disciplina que impacta directamente en la calidad de vida de las personas, de las organizaciones y del desarrollo de las sociedades.

El académico subrayó la importancia de la actualización profesional como una oportunidad para contar con herramientas que permitan enfrentar los retos y las principales implicaciones fiscales y financieras, así como las complejidades que representa la atracción de la inversión extranjera en México.

Destacó que la contaduría pública se mantiene como una carrera líder en el campo de los negocios, ya que aplica correctamente la normativa contable, financiera, económica y legal.

El evento se desarrolla en el marco del Día del Contador Público, con una serie de talleres especializados en aspectos como Keynotes, Master Classes y Webinars, diseñados para mantener actualizados a los estudiantes y docentes.

Por su parte, Oziel Alonso Anguiano Rivera, presidente del Colegio de Contadores Públicos, impartió la conferencia de apertura «Impulso Regional: Descubre las ventajas del Nearshoring en Aguascalientes».