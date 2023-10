Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Apenas unas horas después de que la organización Hamas inició un ataque con bombas contra Israel, un grupo de 42 viajeros mexicanos que estaba de visita en la ciudad de Nazareth logró escapar vía terrestre hacia Amán, la capital de Jordania.

Georgina Vázquez, una de las turistas que forma parte del tour, confirmó que el grupo logró salir con éxito a Amán, ubicada a unos 130 kilómetros de distancia, donde permanecerán unos días para luego trasladarse por avión a Estambul y poder regresar a México el 20 de octubre.

«Es la primera vez que estoy por este lugar. Mi objetivo principal de hacer este viaje era justo (conocer) Jerusalén, pero por alguna razón no se pudo», lamentó.

María Eugenia Díaz de León, agente de viajes originaria de Aguascalientes, explicó que el objetivo primordial del viaje era conocer Tierra Santa, pero decidió actuar rápido para evacuar a los connacionales.

«Decidí hacer estrategia y salvaguardar a mis pasajeros porque estábamos en medio de una incertidumbre», dijo vía telefónica.

«Aunque Nazareth todavía no tenía ningún conflicto, no nos íbamos a esperar a que llegara el conflicto y cerraran la frontera, y no pudiéramos salir por ningún lado».

Díaz de León señaló en entrevista con Grupo REFORMA que 26 de los 42 viajeros son originarios de Aguascalientes, entre ellos el sacerdote católico Samuel Silva.

La guía, responsable de la organización del viaje a Israel, dijo que para garantizar el regreso a México sólo falta que les confirmen un cambio de vuelo, para lo cual su agencia busca que resulte lo menos costoso posible.

«Ya nada más estamos esperando la ayuda de la línea aérea, que nos autorice a cambiar nuestro vuelo, en vez de (la ruta) Tel-Aviv-Estambul, porque nos íbamos a ir a Turquía, (ahora sea) Amman-Estambul», comentó.

«Nada más estamos en espera de hacer esas gestiones en la oficina para que nos autorice la línea aérea y no vernos tan afectados con todo este movimiento y este gasto, ya que hay que cubrir todo por nuestra cuenta, ya que un seguro, aunque sí lo traemos, no te cubre un problema de guerra».