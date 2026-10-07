Tres sujetos terminaron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de verse presuntamente involucrados en una riña registrada en el fraccionamiento Mirador de las Culturas. Los implicados intentaron escapar al detectar la presencia de los uniformados, pero fueron alcanzados tras una persecución a pie.

La intervención policial se originó a partir de un reporte que alertaba sobre una pelea entre varios individuos en dicho sector de la ciudad.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, observaron a varios sujetos que presuntamente habían participado en el altercado. Sin embargo, al notar la llegada de las patrullas, los involucrados emprendieron la huida con dirección a la calle Condominio Bellavista, en el fraccionamiento Lomas de Bellavista.

Los policías fueron tras ellos y consiguieron interceptar a tres de los presuntos rijosos, identificados como José «N», de 35 años; Jaime «N», de aproximadamente 37 años, y Ángel «N», de aproximadamente 28 años.

Tras ser asegurados, los tres individuos fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición de un juez cívico, quien determinará las sanciones correspondientes de acuerdo con las circunstancias de los hechos.