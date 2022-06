Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales tienen indicios de que al menos 10 de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en los presuntos delitos cometidos durante la investigación de este caso, se encuentran fuera del país.

Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, no es el único involucrado que huyó al extranjero, dijeron funcionarios del Gobierno federal.

La Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa tiene indicios de que una decena de ex servidores públicos de distintos niveles de Gobierno ya no están en territorio nacional.

Esta situación implica que el organismo adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) eventualmente recurrirá a las solicitudes de asistencia jurídica con otras naciones para ubicar y repatriar a los presuntos responsables.

De marzo a septiembre de 2020 se giraron 70 órdenes de aprehensión -de un total de 83 solicitadas-, por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, relacionados con el Caso Iguala.

Esta información en su momento la dio a conocer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien precisó que hasta ese entonces se habían detenido a 34 personas, casi la mitad de los involucrados.

Los mandamientos judiciales se libraron contra integrantes del crimen organizado, militares, elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, agentes del ministerio público federal, ex policías federales y municipales.

En ese grupo de imputados estaba el Capitán Segundo de Infantería José Martínez Crespo, quien el 11 de noviembre de 2020 se entregó voluntariamente a las autoridades.

Tomás Zerón, el ex jefe de la AIC, es el único de los evadidos de la justicia de cuyo paradero se ha informado públicamente. Primero estuvo en Canadá y luego se trasladó a Israel, donde está en trámite su solicitud de asilo.

En febrero pasado el subsecretario Alejandro Encinas viajó a Israel para sostener con el ex mando policiaco un encuentro de sólo unos minutos, del cual no resultó acuerdo alguno. El área a cargo del fiscal Gómez Trejo fue ajena a dicha reunión.

México e Israel no tienen suscrito un Tratado de Extradición, por lo que Zerón no puede ser entregado bajo esa figura legal.

