Un hombre que presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados en calles de la colonia Gremial terminó detenido por policías municipales, luego de una persecución en la que intentó escapar cruzando las vías del ferrocarril y la avenida Manuel Gómez Morín.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a tres sujetos que aparentemente trataban de abrir automóviles ajenos.

Al percatarse de la presencia de las patrullas, los sospechosos emprendieron la huida en distintas direcciones, por lo que los uniformados comenzaron a seguirlos.

Uno de los individuos atravesó las vías del tren y posteriormente cruzó la avenida Manuel Gómez Morín, pero fue alcanzado a la altura del cruce con Heroico Colegio Militar.

Durante la intervención, el sujeto opuso resistencia a los oficiales, quienes finalmente lograron someterlo y efectuarle una revisión preventiva.

Entre sus pertenencias encontraron una bolsa que contenía nueve envoltorios con hierba verde y seca, por lo que procedieron a detenerlo.

El individuo se identificó como Pedro “N” y fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud.