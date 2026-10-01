Huye entre naves industriales y termina detenido con machete 

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente amenazó con un machete a los oficiales durante una intervención en Ciudad Industrial.

Los hechos ocurrieron tras un reporte que alertaba sobre la presencia de dos sujetos en la parte superior de unas naves industriales ubicadas sobre la calle Filemón Alonso. Al llegar al sitio, los policías localizaron a los individuos; uno de ellos logró escapar, mientras que el segundo intentó huir hacia un lote baldío.

Los oficiales siguieron al sujeto y, durante la intervención, quien fue identificado como Jorge “N”, de 26 años de edad, presuntamente utilizó un machete para amenazar a los elementos y también intentó ocasionar daños a una unidad policial.

Ante la situación, los uniformados realizaron su aseguramiento, le informaron el motivo de la detención y le dieron lectura a sus derechos conforme a la ley.

Posteriormente, Jorge “N” y el objeto asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.