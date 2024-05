Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni la distancia, el desafuero o hasta un señalamiento de asesinato hacen que Morena se quiera separar de la Alcaldía de Guadalupe, Zacatecas.

La planilla municipal de la ciudad conurbada a la capital estatal, cuyos integrantes son señalados en su mayoría como cercanos a Julio César Chávez Padilla, Edil destituido tras una orden de aprehensión por asesinato, busca mantener el poder mediante una reelección el 2 de junio.

Chávez Padilla y su esposa María de Jesús Solís Gamboa tienen órdenes de aprehensión en su contra por el crimen del abogado Raúl Calderón Samaniego, identificado también como músico de «Los Románticos de Zacatecas», ocurrido en diciembre de 2022.

A la cabeza de las preferencias electorales está José Saldívar, quien fuera secretario particular de Chávez y se convirtió en Alcalde interino desde el 22 de abril de 2023, y le sigue Alejandro Zapata Castañeda, regidor de Guadalupe, como candidato suplente a Alcalde.

En sus redes sociales, el también ex secretario de Gobierno de Guadalupe presume su cercanía con la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, así como también diversos actos de su proselitismo en Guadalupe, municipio conurbado de la capital zacatecana.

«Bienvenida @Claudiashein, Guadalupe está listo para el segundo piso de la cuarta transformación. ¡Esta es su casa!», posteó Saldívar el 1 de febrero pasado. En su cuenta de X posó junto a la ex Jefa de Gobierno de la CDMX.

Asimismo, también buscan más de lo mismo el cuñado de Chávez Padilla, Francisco Javier Solís Gamboa, como candidato suplente a regidor 2; la tesorera María de Lourdes Martínez, candidata a regidora 3, y quien fuera Secretario del Ayuntamiento, Eleazar Moisés Limones, como candidato a regidor 4.

En tanto, Raquel Ortiz, operadora de una campaña en redes para defender al Alcalde prófugo, es candidata a regidora suplente 1, y su colaboradora cercana Diana Elizabeth Galaviz, quien dice ser madrina de Chávez, es candidata a regidora 5.

Con el «logro» electoral, refieren fuentes ministeriales de Zacatecas, Chávez trataría de «amarrar» una gestión a la distancia en Guadalupe, ciudad de poco más de un millón 600 mil habitantes.

Indagan crimen pasional

La denuncia por la desaparición de Calderón Samaniego, presentada el 1 de enero de 2023 por el papá de la víctima, abrió una indagatoria imprevista: las autoridades confirmaron que el músico tenía una relación extramarital.

«Capturas de pantalla de una conversación que tenía con un grupo de amigos de WhatsApp, Raúl platica que lo andaban buscando en Guadalupe para ‘darle cuello'», alertó.

De acuerdo con la revisión de su teléfono, la víctima mantenía conversaciones con María de Jesús, esposa del Edil desaforado.

«Al realizar un análisis comparativo entre las líneas telefónicas de la víctima, se encontró que en fecha 6 y 7 de diciembre las dos líneas registradas a nombre de Julio César Chávez Padilla viajaron a la Ciudad de México, en tanto la noche del 6 y la madrugada del 7 las líneas de la víctima y la de María de Jesús, coincidieron en antenas y en diversos puntos de la ciudad, permaneciendo más de una hora conectados a las antenas aledañas al departamento donde fuera localizada a la víctima», indica el expediente.

«Los elementos de la policía de investigación se dieron a recabar diversas entrevistas (…) una entrevista relevante es la de una testigo que menciona que la víctima Raúl era su amigo y compañero de trabajo, por lo cual sabía de una relación extramarital que tenía la víctima con una mujer casada, la cual describe y agrega que su marido viaja constantemente a la Ciudad de México, y es cuando ellos aprovechan para verse, y que de esta relación tenía conocimiento la hermana de la víctima».

En el expediente se establece que Calderón Samaniego rentaba un departamento en el centro de la ciudad de Zacatecas, donde fue localizado sin vida.

«En diversas videograbaciones María de Jesús Solís fue vista cerca de esa propiedad y que gracias a la cercanía con el músico, tuvo acceso al domicilio junto con el ahora Edil destituido», se asienta en la pesquisa.

Las autoridades refieren que el tiempo en que ambos estuvieron en el departamento de la víctima coincide con su muerte, por lo que se solicitaron las órdenes de aprehensión contra la pareja.