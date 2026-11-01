Huye de policías y lo atrapan con droga

Una persecución a pie por calles de la colonia Los Pericos terminó con la detención de un sujeto de 47 años, quien presuntamente llevaba entre sus pertenencias una bolsa con aproximadamente 50 gramos de marihuana. Durante su captura, el individuo intentó enfrentarse a golpes con los policías estatales.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia sobre la calle San Patricio y detectaron a un hombre que, al notar la presencia de las patrullas, emprendió la huida corriendo.

Los uniformados fueron tras él y lograron darle alcance sobre la avenida Cultura Otomí, donde el sospechoso intentó evitar su arresto lanzando golpes contra los oficiales, aunque fue sometido sin conseguir agredirlos.

El detenido se identificó como Miguel “N”., de 47 años. Durante una revisión corporal, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, cuyo peso aproximado fue de 50 gramos.

Finalmente, Miguel fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada.

Por estos hechos se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.